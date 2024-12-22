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Салат «Леший» — идеальное блюдо для встречи Нового года-2025, Деревянной Змее понравится

Светлана Соколова
22 декабря 2024
Фото: кадр из видео канала «Вкусные Истории — Видео рецепты»

Хотите удивить своих гостей на Новый год-2025? Тогда приготовьте салат «Леший»! Рецепт этого необычного сочетания жареных шампиньонов с луком и отварной курицы точно придётся по вкусу.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 200 г;
  • шампиньоны — 150 г;
  • твёрдый сыр — 70 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 40 г;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • подсолнечное масло — для жарки;
  • соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
  • маслины без косточек — 10–11 шт.;
  • петрушка — для украшения.

Приготовление:

  1. Отварное куриное филе нарежьте кубиком и переложите в миску. Добавьте мелко порубленные грецкие орехи.
  2. Нарежьте отварные яйца мелким кубиком и добавьте к остальным ингредиентам.
  3. Обжарьте на сковороде с маслом мелко нарезанные шампиньоны и лук в течение 8–10 минут. Затем переложите их в миску.
  4. Натрите сыр на средней тёрке и добавьте его к остальным ингредиентам.
  5. Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом. Выложите его на блюдо полусферой и украсьте маслинами и зеленью.

Салат «Леший» готов! Он станет настоящим украшением вашего праздничного стола и порадует своим вкусом всех гостей. Приятного аппетита!

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