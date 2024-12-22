Салат «Леший» — идеальное блюдо для встречи Нового года-2025, Деревянной Змее понравится

Фото: кадр из видео канала «Вкусные Истории — Видео рецепты»

Хотите удивить своих гостей на Новый год-2025? Тогда приготовьте салат «Леший»! Рецепт этого необычного сочетания жареных шампиньонов с луком и отварной курицы точно придётся по вкусу.

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

шампиньоны — 150 г;

твёрдый сыр — 70 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

грецкие орехи — 40 г;

майонез — 4 ст. л.;

подсолнечное масло — для жарки;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

маслины без косточек — 10–11 шт.;

петрушка — для украшения.

Приготовление:

Отварное куриное филе нарежьте кубиком и переложите в миску. Добавьте мелко порубленные грецкие орехи. Нарежьте отварные яйца мелким кубиком и добавьте к остальным ингредиентам. Обжарьте на сковороде с маслом мелко нарезанные шампиньоны и лук в течение 8–10 минут. Затем переложите их в миску. Натрите сыр на средней тёрке и добавьте его к остальным ингредиентам. Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом. Выложите его на блюдо полусферой и украсьте маслинами и зеленью.

Салат «Леший» готов! Он станет настоящим украшением вашего праздничного стола и порадует своим вкусом всех гостей. Приятного аппетита!