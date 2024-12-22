Салат «Леший» — идеальное блюдо для встречи Нового года-2025, Деревянной Змее понравится

Хотите удивить своих гостей на Новый год-2025? Тогда приготовьте салат «Леший»! Рецепт этого необычного сочетания жареных шампиньонов с луком и отварной курицы точно придётся по вкусу.
Ингредиенты:
- куриное филе — 200 г;
- шампиньоны — 150 г;
- твёрдый сыр — 70 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- грецкие орехи — 40 г;
- майонез — 4 ст. л.;
- подсолнечное масло — для жарки;
- соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
- маслины без косточек — 10–11 шт.;
- петрушка — для украшения.
Приготовление:
- Отварное куриное филе нарежьте кубиком и переложите в миску. Добавьте мелко порубленные грецкие орехи.
- Нарежьте отварные яйца мелким кубиком и добавьте к остальным ингредиентам.
- Обжарьте на сковороде с маслом мелко нарезанные шампиньоны и лук в течение 8–10 минут. Затем переложите их в миску.
- Натрите сыр на средней тёрке и добавьте его к остальным ингредиентам.
- Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом. Выложите его на блюдо полусферой и украсьте маслинами и зеленью.
Салат «Леший» готов! Он станет настоящим украшением вашего праздничного стола и порадует своим вкусом всех гостей. Приятного аппетита!