Салат с фунчозой и крабовыми палочками: идеальное сочетание вкусов!

Хотите попробовать что-то новое и необычное? Тогда этот салат точно для вас! Хрустящий болгарский перец, сладкая кукуруза и нежные крабовые палочки — всё это сочетается с лапшой фунчоза.

Ингредиенты:

Фунчоза — 50 г;

Крабовые палочки — 200 г;

Болгарские перцы — 2 шт.;

Листовой салат — ½ пучка;

Консервированная кукуруза — 50 г;

Консервированный зелёный горошек — 50 г;

Соль — по вкусу;

Перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Залейте фунчозу кипятком и оставьте на 5 минут. Затем откиньте её на сито и промойте холодной водой. Нарежьте крабовые палочки и болгарские перцы небольшими кусочками. Нарвите листья салата. Смешайте эти ингредиенты с фунчозой. Добавьте кукурузу и горошек. Посолите и поперчите.

Попробуйте этот необычный салат и насладитесь его неповторимым вкусом!