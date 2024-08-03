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Салат с фунчозой и крабовыми палочками: идеальное сочетание вкусов!

Анастасия Казакова
03 августа 2024
Фото: kot-obzhora.ru

Хотите попробовать что-то новое и необычное? Тогда этот салат точно для вас! Хрустящий болгарский перец, сладкая кукуруза и нежные крабовые палочки — всё это сочетается с лапшой фунчоза.

Ингредиенты:

  • Фунчоза — 50 г;
  • Крабовые палочки — 200 г;
  • Болгарские перцы — 2 шт.;
  • Листовой салат — ½ пучка;
  • Консервированная кукуруза — 50 г;
  • Консервированный зелёный горошек — 50 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Залейте фунчозу кипятком и оставьте на 5 минут. Затем откиньте её на сито и промойте холодной водой.
  2. Нарежьте крабовые палочки и болгарские перцы небольшими кусочками. Нарвите листья салата. Смешайте эти ингредиенты с фунчозой.
  3. Добавьте кукурузу и горошек. Посолите и поперчите.

Попробуйте этот необычный салат и насладитесь его неповторимым вкусом!

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