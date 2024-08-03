Салат с фунчозой и крабовыми палочками: идеальное сочетание вкусов!

Хотите попробовать что-то новое и необычное? Тогда этот салат точно для вас! Хрустящий болгарский перец, сладкая кукуруза и нежные крабовые палочки — всё это сочетается с лапшой фунчоза.
Ингредиенты:
- Фунчоза — 50 г;
- Крабовые палочки — 200 г;
- Болгарские перцы — 2 шт.;
- Листовой салат — ½ пучка;
- Консервированная кукуруза — 50 г;
- Консервированный зелёный горошек — 50 г;
- Соль — по вкусу;
- Перец чёрный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Залейте фунчозу кипятком и оставьте на 5 минут. Затем откиньте её на сито и промойте холодной водой.
- Нарежьте крабовые палочки и болгарские перцы небольшими кусочками. Нарвите листья салата. Смешайте эти ингредиенты с фунчозой.
- Добавьте кукурузу и горошек. Посолите и поперчите.
Попробуйте этот необычный салат и насладитесь его неповторимым вкусом!