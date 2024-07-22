Самая старая из сохранившихся церквей Дмитровского района будет восстановлена: выдано разрешение на ее реставрацию

Фото; группа ВК Управление по гос. охране ОКН Орловской области

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области 6 июня 2024 года выдало разрешение на проведение работ по сохранению (реставрация, консервация и воссоздание) объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Дмитрия Солунского», XVII в.

Это самая старая из сохранившихся церквей Дмитровского района. Она расположена по адресу: Орловская область, Дмитровский район, Горбуновское сельское поселение, село Морево.

По информации орловской митрополии, это первая каменная церковь на территории современного Дмитровского района. Церковь Димитрия Солунского является памятником архитектуры XVIII века с преобладанием архитектурных деталей XVII века.

Строительство церкви началось в 1703 году и завершилось в 1711 году талантливыми русскими мастерами.

Мы надеемся, что разрешение будет реализовано, и церковь станет местом притяжения туристов.