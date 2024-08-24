Самбурской сделали предложение руки и сердца

Известная актриса Настасья Самбурская 23 августа 2024 года поделилась радостной новостью в своём аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена): её возлюбленный сделал ей предложение.

-Ну всё, окольцевали, у многих теперь отляжет, — написала актриса. Она добавила, что избранник позвал её замуж во время съёмок. Ответ Самбурской был положительным.

Для актрисы это будет второй брак. В первый раз она вышла замуж в 2017 году за коллегу Кирилла Дыцевича. Однако этот союз продлился всего год. Позднее артистка рассказывала, что супруг поднимал на неё руку и подвергал эмоциональному насилию, сообщает «NEWS.RU».