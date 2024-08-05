Самка манула с четырьмя котятами вышла на прогулку: уникальные кадры и 5 интересных фактов об этой дикой кошке

В Сайлюгемском национальном парке на Алтае удалось сделать уникальные кадры – запечатлеть самку манула с четырьмя котятами. Это большая редкость – увидеть этих скрытных животных в дикой природе.
Котятам около 35 дней. Они вышли на прогулку вместе с мамой, которая отправилась на охоту. Манулы – одни из самых редких и скрытных хищников на планете, поэтому каждая подобная встреча становится настоящим событием для исследователей и любителей природы.
Интересные факты об этой дикой кошке
- Манул способен высоко прыгать, что помогает ему охотиться не только на мелких грызунов, но и на птиц. Это делает его очень ловким и умелым охотником.
- Выражение мордочки манула часто кажется серьёзным и даже суровым, но эти кошки могут быть игривыми. Правда, они не любят прыгать без необходимости.
- Манул относится к древним видам кошачьих. Эти животные мало изучены по сравнению с другими кошками. Несмотря на то, что манулы живут рядом с людьми, их поведение и образ жизни остаются загадкой для учёных.
- Манул предпочитает одиночество и спокойствие. Он не любит контактировать с людьми и другими животными. Эта особенность делает манула уникальным представителем кошачьего мира.
- В регионах своего распространения манул часто становится объектом программ охраны диких животных. Это связано с тем, что численность манула в природе невелика, а сам вид находится под угрозой исчезновения.