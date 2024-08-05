Самка манула с четырьмя котятами вышла на прогулку: уникальные кадры и 5 интересных фактов об этой дикой кошке

В Сайлюгемском национальном парке на Алтае удалось сделать уникальные кадры – запечатлеть самку манула с четырьмя котятами. Это большая редкость – увидеть этих скрытных животных в дикой природе.

Котятам около 35 дней. Они вышли на прогулку вместе с мамой, которая отправилась на охоту. Манулы – одни из самых редких и скрытных хищников на планете, поэтому каждая подобная встреча становится настоящим событием для исследователей и любителей природы.

Интересные факты об этой дикой кошке