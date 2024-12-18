Самого популярного в Бугульме Деда Мороза и местного общественника дядю Вову обвинили в серийной педофилии

Фото: Mash

Сегодня, 18 декабря 2024 года, стало известно, что в Бугульме самого популярного Деда Мороза, известного как дядя Вова, обвинили в серийной педофилии. 54-летний Владимир Шишканов, который на протяжении многих лет радовал детей, катаясь на велосипеде и раздавая сладости, оказался в центре шокирующего уголовного дела. Смотрите видео по ссылке.

Шишканов, который был любимцем местной детворы и ежегодно строил горки для зимних развлечений, был задержан после инцидента с 12-летним мальчиком в 2023 году. Ранее он уже имел судимость за хранение детского порно, но это не помешало ему продолжать свои «добрые» дела, пишет Mash.

Теперь дядю Вову обвиняют в изнасиловании шестилетней девочки, с которой он остался наедине в квартире друзей. По данным следствия, он не только совершил надругательство, но и снял это на видео. Пострадавшая, хотя и не сразу, рассказала о происшествии родителям, что и привело к задержанию Шишканова.

В ходе обыска в его телефоне были найдены переписки с несовершеннолетними и видео, на котором запечатлён ужасный инцидент. Также в его квартире обнаружили детские носки и бельё. В настоящее время дядя Вова находится в следственном изоляторе, где его будут судить за изнасилование и распространение детской порнографии.

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