Самогонный аппарат стал причиной сильнейших ожогов двухлетней девочки из Владивостока

Фото: kaztag.kz

Во Владивостоке маленькая девочка пострадала, случайно задев самогонный аппарат. Кипяток из устройства попал на ребёнка. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в воскресенье, 24 ноября 2024 года.

-Ночью 24 ноября девочка 2022 года рождения во время игры с сестрой в комнате квартиры на Пушкинской улице, задела самогонный аппарат, в результате чего кипяток из устройства попал на ребенка, — говорится в сообщении ведомства

Ребёнка экстренно госпитализировали, её состояние оценивается как тяжёлое, пишут известия. Правоохранительные органы начали проверку условий проживания и воспитания детей в семье.

Ранее мы писали, что мигрант из Таджикистана до смерти забил свою пятимесячную дочь.