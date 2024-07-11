Самозанятые орловцы заработали почти 10 миллиардов рублей и уплатили 369 миллионов рублей налогов

Сегодня, 11 июля 2024 года, с момента введения в Орловской области налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход», они заработали 9,8 миллиарда рублей и уплатили 369 миллионов рублей налогов. Средняя сумма чека составила 999 рублей. Эту информацию предоставило Управление ФНС России по Орловской области, подчеркнув рост числа самозанятых граждан.

-На территории орловского региона зарегистрировано более 36,4 тысячи самозанятых, что на 13,7 процента больше, чем в начале текущего года,. – сообщили в областной налоговой службе

Чтобы использовать специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение.

Процесс регистрации через приложение «Мой налог» занимает всего несколько минут и не требует заполнения бумажных документов или посещения налоговой инспекции. Самостоятельная регистрация включает заполнение анкеты и создание селфи в приложении.

Кроме того, доступны другие способы регистрации: через ИНН и пароль для входа в личный кабинет на сайте ФНС или через учетную запись на Едином портале госуслуг. Также можно зарегистрироваться в уполномоченных банках или через веб-версию приложения, если нет смартфона.

Статус самозанятого дает возможность легально заниматься бизнесом и получать доход без риска штрафов за нелегальную деятельность.

Налоговый режим для самозанятых включает преимущества, такие как сниженные ставки налога в размере 4% или 6%, отсутствие необходимости сдавать налоговую отчетность и использовать кассовую технику. Плательщики этого налога также освобождены от обязательных взносов на пенсионное страхование, которые могут уплачиваться по желанию.