Самую дорогую квартиру в Орле отдают за 31 миллион рублей: 220 кв. м комфорта и безопасности

По данным анализа портала «Авито», самая дорогая квартира в Орле продается за 31 миллион рублей. Она находится по адресу ул. Комсомольская, д. 89 и занимает площадь 220 квадратных метров.
В этой квартире есть всё для комфортной жизни:
- современная система вентиляции с фильтрацией, увлажнением, охлаждением и подогревом воздуха;
- отдельные кондиционеры в каждой комнате;
- лоджии с панорамным остеклением, откуда открывается прекрасный вид на город;
- пять просторных комнат, три санузла, кухня-гостиная, отдельный гардероб;
- тёплая терраса с выходом на крышу.
Квартира имеет два этажа, на каждом из которых есть отдельный вход. Также установлена собственная система видеонаблюдения за подъездом, лифтами и коридорами двух этажей. Всего в системе 20 камер с монитором, управлением и хранением видео. Это обеспечивает полный контроль безопасности и защиту вашего дома.
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