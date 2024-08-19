Самую дорогую квартиру в Орле отдают за 31 миллион рублей: 220 кв. м комфорта и безопасности

Фото: Авито

По данным анализа портала «Авито», самая дорогая квартира в Орле продается за 31 миллион рублей. Она находится по адресу ул. Комсомольская, д. 89 и занимает площадь 220 квадратных метров.

В этой квартире есть всё для комфортной жизни:

современная система вентиляции с фильтрацией, увлажнением, охлаждением и подогревом воздуха;

отдельные кондиционеры в каждой комнате;

лоджии с панорамным остеклением, откуда открывается прекрасный вид на город;

пять просторных комнат, три санузла, кухня-гостиная, отдельный гардероб;

тёплая терраса с выходом на крышу.

Квартира имеет два этажа, на каждом из которых есть отдельный вход. Также установлена собственная система видеонаблюдения за подъездом, лифтами и коридорами двух этажей. Всего в системе 20 камер с монитором, управлением и хранением видео. Это обеспечивает полный контроль безопасности и защиту вашего дома.

Ранее мы писали, что Лариса Долина стала жертвой мошенников и лишилась квартиры в Москве.