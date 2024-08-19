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Самую дорогую квартиру в Орле отдают за 31 миллион рублей: 220 кв. м комфорта и безопасности

Светлана Соколова
19 августа 2024
Фото: Авито

По данным анализа портала «Авито», самая дорогая квартира в Орле продается за 31 миллион рублей. Она находится по адресу ул. Комсомольская, д. 89 и занимает площадь 220 квадратных метров.

В этой квартире есть всё для комфортной жизни:

  • современная система вентиляции с фильтрацией, увлажнением, охлаждением и подогревом воздуха;
  • отдельные кондиционеры в каждой комнате;
  • лоджии с панорамным остеклением, откуда открывается прекрасный вид на город;
  • пять просторных комнат, три санузла, кухня-гостиная, отдельный гардероб;
  • тёплая терраса с выходом на крышу.

Квартира имеет два этажа, на каждом из которых есть отдельный вход. Также установлена собственная система видеонаблюдения за подъездом, лифтами и коридорами двух этажей. Всего в системе 20 камер с монитором, управлением и хранением видео. Это обеспечивает полный контроль безопасности и защиту вашего дома.

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