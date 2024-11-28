Самые высокооплачиваемые вакансии назвали в Орловской области

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Орелстат представил свежие данные о средних зарплатах орловцев в различных секторах экономики, сообщает newsorel.ru.

Согласно этим показателям, финансовые специалисты и страховщики могут гордиться самыми высокими доходами, достигая 75 934 рублей. На втором месте находятся жители Орла, работающие в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, с доходом в 71 880 рублей. Чуть менее зарабатывают строители – их средняя зарплата составила 62 470 рублей. В то же время государственные служащие в сентябре получали в среднем 53 733 рубля.

К сожалению, менее удачно обстоит дело с доходами работников здравоохранения и социальных услуг, которые получают всего 42 567 рублей. Самые скромные финансовые показатели у педагогов – их доходы составляют лишь 41 840 рублей. Эти цифры подчеркивают разрыв в уровне доходов между различными профессиями и служат важным индикатором экономического состояния в регионе.