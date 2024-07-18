Самый дорогой в Орле дом продают в Железнодорожном районе: роскошь, комфорт и престиж за 53 млн рублей

Фото с сайта Авито.

В июле 2024 года на Авито выставили на продажу роскошный дом площадью 723 квадратных метра на участке 12 соток. Этот дом — самый дорогой в объявлениях в Орловской области на данный момент: его стоимость составляет 53 миллиона рублей.

Дом расположен в живописном месте, рядом с рекой. Из окон открывается потрясающий вид. Вся инфраструктура находится в пешей доступности. Дом строился для себя из качественных и дорогих материалов.

В доме есть всё необходимое для комфортной жизни: своя котельная, ХВО, бойлер и электрощит. На цокольном этаже расположены гараж и подсобные помещения.

На первом этаже вы найдёте бронированные окна, охрану, видеонаблюдение, спортзал, просторную кухню, гостиную, котельную, сауну и гостевую комнату с санузлом и выходом на террасу. Задний двор оборудован детской зоной и мангальной площадкой.

Второй этаж вмещает три спальни с собственными санузлами и гардеробными, а также два балкона. Третий этаж предлагает комнату отдыха, кабинет, комнату для гостей, санузел, балкон и гардеробную.