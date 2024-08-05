Сати Казанова настаивала на своем концерте в день траура по «Крокусу»: в итоге отсудила более полумиллиона рублей за его отмену

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск певицы Сати Казановой к организаторам её несостоявшегося концерта и обязал их выплатить ей 614 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

41-летняя артистка должна была выступить в одном из московских клубов 24 марта 2024 года. Однако концерт был отменён из-за объявленного в России траура по жертвам теракта в торговом центре «Крокус Сити Холл».

Казанова подала иск на юридическое лицо ООО «Сикс» с требованием вернуть деньги за аренду клуба. Организаторы отказались выплачивать средства, ссылаясь на то, что шоу не состоялось по независящим от них причинам. Позже они также сообщили СМИ, что Сати настаивала на проведении концерта, несмотря на траур.

Певица назвала эти обвинения клеветой и объяснила, что она просто хочет вернуть средства за аренду в соответствии с условиями договора.

В итоге суд встал на сторону Сати и признал, что организаторы получили «неосновательное обогащение».