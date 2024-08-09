Сбричолата — итальянский насыпной пирог

Сбричолату можно приготовить с сезонными фруктами, густым джемом, рикоттой или нежным кремом с тонким цитрусовым ароматом. Это сладкий итальянский пирог из песочной крошки.
Общее время приготовления: 3 часа 20 минут. Активное время (требуется ваше участие): 45 минут. Количество порций: 6.
Ингредиенты для крема:
- лимон — ½ штуки;
- куриные желтки — 4 штуки;
- сахар — 80 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- молоко — 500 мл;
- ванильный экстракт — 1 чайная ложка.
Для теста вам понадобятся:
- мука — 250 г;
- сахар — 100 г;
- яйцо — 1 штука;
- сливочное масло — 100 г;
- разрыхлитель — 2 чайные ложки.
Можно также добавить миндальные лепестки — 5–7 столовых ложек.
Приготовление:
- С помощью ножа снимите с лимона цедру одной лентой. Венчиком тщательно взбейте желтки, сахар и крахмал.
- В молоко добавьте лимонную цедру и ванильный экстракт. Доведите до кипения, удалите цедру.
- Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте горячее молоко в желтковую смесь.
- Верните крем в кастрюлю. Варите, постоянно помешивая, на небольшом огне 3–4 минуты до загустения.
- Крем переложите в миску, накройте пищевой плёнкой в контакт, остудите и уберите в холодильник на 1–2 часа.
- Муку просейте и смешайте с сахаром. Яйцо взбейте вилкой и влейте к муке. Добавьте сливочное масло, перетрите руками в мелкую крошку. Уберите в холодильник на 20–30 минут.
- Разогрейте духовку до 175 °С. Круглую форму диаметром 20–22 см застелите пергаментной бумагой.
- Высыпьте половину крошки в форму. Слегка прижмите, чтобы сформировать небольшой бортик.
- Распределите поверх крошки крем. Сверху посыпьте второй частью теста и, если хотите, миндальными лепестками.
- Выпекайте пирог 30–40 минут до золотистого цвета. Перед нарезкой остудите его.