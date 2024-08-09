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Сбричолата — итальянский насыпной пирог

Лилия Липчанская
09 августа 2024
Фото: povar.ru

Сбричолату можно приготовить с сезонными фруктами, густым джемом, рикоттой или нежным кремом с тонким цитрусовым ароматом. Это сладкий итальянский пирог из песочной крошки.

Общее время приготовления: 3 часа 20 минут. Активное время (требуется ваше участие): 45 минут. Количество порций: 6.

Ингредиенты для крема:

  • лимон — ½ штуки;
  • куриные желтки — 4 штуки;
  • сахар — 80 г;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • молоко — 500 мл;
  • ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

Для теста вам понадобятся:

  • мука — 250 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйцо — 1 штука;
  • сливочное масло — 100 г;
  • разрыхлитель — 2 чайные ложки.

Можно также добавить миндальные лепестки — 5–7 столовых ложек.

Приготовление:

  1. С помощью ножа снимите с лимона цедру одной лентой. Венчиком тщательно взбейте желтки, сахар и крахмал.
  2. В молоко добавьте лимонную цедру и ванильный экстракт. Доведите до кипения, удалите цедру.
  3. Постоянно помешивая, тонкой струйкой влейте горячее молоко в желтковую смесь.
  4. Верните крем в кастрюлю. Варите, постоянно помешивая, на небольшом огне 3–4 минуты до загустения.
  5. Крем переложите в миску, накройте пищевой плёнкой в контакт, остудите и уберите в холодильник на 1–2 часа.
  6. Муку просейте и смешайте с сахаром. Яйцо взбейте вилкой и влейте к муке. Добавьте сливочное масло, перетрите руками в мелкую крошку. Уберите в холодильник на 20–30 минут.
  7. Разогрейте духовку до 175 °С. Круглую форму диаметром 20–22 см застелите пергаментной бумагой.
  8. Высыпьте половину крошки в форму. Слегка прижмите, чтобы сформировать небольшой бортик.
  9. Распределите поверх крошки крем. Сверху посыпьте второй частью теста и, если хотите, миндальными лепестками.
  10. Выпекайте пирог 30–40 минут до золотистого цвета. Перед нарезкой остудите его.
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