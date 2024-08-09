Сбричолата — итальянский насыпной пирог

Сбричолату можно приготовить с сезонными фруктами, густым джемом, рикоттой или нежным кремом с тонким цитрусовым ароматом. Это сладкий итальянский пирог из песочной крошки.

Общее время приготовления: 3 часа 20 минут. Активное время (требуется ваше участие): 45 минут. Количество порций: 6.

Ингредиенты для крема:

лимон — ½ штуки;

куриные желтки — 4 штуки;

сахар — 80 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

молоко — 500 мл;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка.

Для теста вам понадобятся:

мука — 250 г;

сахар — 100 г;

яйцо — 1 штука;

сливочное масло — 100 г;

разрыхлитель — 2 чайные ложки.

Можно также добавить миндальные лепестки — 5–7 столовых ложек.

Приготовление: