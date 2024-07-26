Сегодня Центральный банк России увеличил ключевую процентную ставку с 16% до 18% годовых

Сегодня, 26 июля 2024 года, ЦБ РФ сообщил об повышении ключевой процентной ставки в стране с 16% до 18% годовых. Регулятор прокомментировал, что инфляция ускорилась и значительно превышает апрельский прогноз.

– Внутренний спрос продолжает расти быстрее, чем возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция снова начала снижаться, необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Для возвращения инфляции к целевому уровню требуются гораздо более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Центральный банк России будет рассматривать возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз по инфляции на 2024 год был существенно пересмотрен и повышен до 6,5–7,0%. С учетом текущей денежно-кредитной политики ожидается, что годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет стабильно находиться около 4% в дальнейшем,

— говорится в сообщении.