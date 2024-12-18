Сегодня днем в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда: есть пострадавшие

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Сегодня днем, 18 декабря 2024 года, на станции Княжая в Мурманской области произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В результате аварии три пассажирских вагона сошли с рельсов, а один грузовой вагон опрокинулся на бок

Ужасное происшествие случилось в 16:15 в районе посёлка городского типа Зеленоборский. Из-за столкновения двух поездов — грузового и пассажирского № 11, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, — пострадали люди. В поезде находилось 326 пассажиров, пишет Mash.

По предварительной информации, одна женщина оказалась зажатой между вагонами. Ей потребовалась помощь. Представители РЖД уже пообещали оказать всем пострадавшим необходимую поддержку.