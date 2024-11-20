Сегодня на железнодорожном вокзале Орла начал работу Центр трудоустройства в РЖД

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Сегодня, 20 ноября 2024 года, на железнодорожном вокзале Орла начал работу Центр трудоустройства в РЖД. В торжественном открытии приняли участие представители Московской железной дороги, включая заместителя начальника по территориальному управлению Юрия Кобзаря, а также специалисты из Управления труда и занятости Орловской области и сотрудники кадровой службы МЖД. Мероприятие привлекло студентов из Орловского техникума путей сообщения им. В.А. Лапочкина и Орловского филиала ПГУПС.

В центре внимания оказались перспективы обучения и переобучения на железнодорожные профессии за счёт работодателя, а также возможность получения высшего образования по целевому направлению. Работникам, успешно прошедшим отбор, предоставляются социальные гарантии, в числе которых бесплатное медицинское обслуживание, лечение в санаториях, места в ведомственных детских садах и лагерях, бесплатный проезд в пригородных поездах до работы и раз в год — в поездах дальнего следования.

Соискателям предложили более 50 вакансий на Московской железной дороге, среди которых монтёр пути, электромонтёр, электромеханик, дежурный по станции, составитель поездов и помощник машиниста. Центр трудоустройства расположен в северном крыле вокзала рядом с кассами и открыт для посетителей по вторникам с 9:00 до 16:00.

Ранее мы писали, что в Орловской области три железнодорожные остановки получили новые названия.