Сегодня несколько заключённых взяли в заложники сотрудников колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области

Сегодня, 23 августа 2024 года, несколько заключённых взяли в заложники сотрудников колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Четверо заключённых: главарь Назирчон Т., Темур Х., Рамзидин Т. и Рустамчон Н. напали на сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии около 12:00 часов.

Преступники, причастные к ИГИЛ заявили, что «мстили за братьев», которых якобы незаконно сажают. Один из захватчиков надел самодельный жилет смертника, в руках — детонатор.

Фото: Mash

Ранены пятеро: четверо сотрудников колонии (среди них — начальник Андрей Девятов) и заключённый. Двое сотрудников убиты: начальник отряда и начальник оперчасти, им было по 40 лет. Террористы выдали силовикам начальника ИК-19 Андрея Девятова, сейчас он находится в реанимации.

На улице Орджоникидзе спецназ готовится к освобождению заложников, на место прибыл вертолёт санавиации.

По сообщениям Mash, радикалы, захватившие заложников, потребовали предоставить им вертолёт с пилотом и два миллиона долларов.