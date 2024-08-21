Сегодня ночью над Орловской областью был сбит беспилотник

Сегодня ночью, 21 августа 2024 года, в небе над Орловской областью был сбит беспилотник, сообщил об этом губернатор Клычков. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, и никаких повреждений не зафиксировано.

— Провокации киевского режима во многом – ответ на нашу активную работу по поддержке вынужденных переселенцев из приграничных районов соседних областей, которую мы будем продолжать и дальше, несмотря ни на что. Напомню, что для координации этой работы создан телеграм-канал «ОРЛОВСКИЙ ТЫЛ» – через него можно помочь конкретных людям, находящихся в пунктах временного размещения, — отметил глава региона.

В Минобороны также сообщили, что среди 45 беспилотников, уничтоженных за ночь, 11 были сбиты над Московской областью, 23 — над Брянской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской и 2 — над Курской областями.

Ранее мы сообщали, что нужно делать гражданам заметившим в небе беспилотник.