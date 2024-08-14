Сегодня ночью над Орловской областью сбили 2 украинских БПЛА

Ночью, 14 августа 2024 года, силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

— Повреждений нет, пострадавших нет, на местах происшествия работают оперативные службы, — отметил глава области.

Губернатор подчеркнул, что киевский режим вновь выбирает в качестве целей гражданские объекты. Однако он выразил уверенность, что Россия продолжит поддерживать пострадавших соседей и свою армию, и в конечном итоге одержит победу.