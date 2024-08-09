Сегодня ночью над Орловской областью сбили беспилотник

Сегодня ночью, с 8 на 9 августа 2024 года, в Орловской области был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что дрон не причинил ущерба инфраструктуре, и никто не пострадал. В настоящее время на месте падения БПЛА работают оперативные службы.

Минобороны России сообщает, что всего над территорией страны было сбито 75 беспилотников, при этом наибольший урон от атак понесли Белгородская и Липецкая области.

Ранее мы сообщали как вести себя орловцам при атаке беспилотников.