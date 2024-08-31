Сегодня ночью Орловская область подверглась атаке: сбит один вражеский беспилотник

Сегодня ночью, 31 августа 2024 года, Орловская область вновь подверглась атаке: один вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
— Спасибо нашим войнам-героям, которые сражаются на передовой, защищают воздушное пространство Орловщины. Победа будет за нами,— сказал Клычков.
Ранее мы сообщали, что 26 августа 2024 года, рано утром над Орловской областью удалось уничтожить три вражеских БПЛА.