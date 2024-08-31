Сегодня ночью Орловская область подверглась атаке: сбит один вражеский беспилотник

Сегодня ночью, 31 августа 2024 года, Орловская область вновь подверглась атаке: один вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

— Спасибо нашим войнам-героям, которые сражаются на передовой, защищают воздушное пространство Орловщины. Победа будет за нами, — сказал Клычков.

Ранее мы сообщали, что 26 августа 2024 года, рано утром над Орловской областью удалось уничтожить три вражеских БПЛА.