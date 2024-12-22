Сегодня ночью Орловская область столкнулась с массированной атакой БПЛА: произошло возгорание нефтебазы

Фото: mordovmedia.ru

Сегодня ночью, 22 декабря 2024 года, Орловская область столкнулась с массированной атакой вражеских беспилотников. В результате этой атаки произошло возгорание на нефтебазе в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

Жители Орла сообщают о том, что слышали около 30 глухих взрывов. По предварительным данным, в регионе сработала система противовоздушной обороны, пишет телеграм-канал Город Орел. Смотрите видео по ссылке.

— В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания, — сообщил губернатор Клычков.

Ранее мы писали, что в Казани продолжается атака украинскими беспилотниками по элитным многоэтажкам: уже пострадало 3 дома, жители делятся страшным ВИДЕО.