Сегодня ночью украинскими беспилотниками произошла массированная атака Подмосковья: погибла женщина и минимум 5 человек пострадали, видео

Фото: SHOT

Сегодня ночью, 10 сентября 2024 года, в Подмосковье, в городских округах Подольск, Люберцы, Домодедово и Коломна были сбиты украинские беспилотники. В Раменском вражеские дроны били по жилым домам. Также обломки БПЛА упали на территории Троицкого административного округа в Москве, сообщил SHOT.

По предварительным данным, ВСУ использовали дроны самолётного типа «Лютый».

Видео: SHOT

— Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб. -Губернатор Воробьёв:

В жилом доме на Спортивном проезде в Раменском повреждено минимум 20 квартир. Для жителей было организовано горячее питание, в пунктах временного проживания заселены 43 человека, сообщил губернатор Воробьёв. На улице Высоковольтная в Раменском дрон врезался в квартиру на девятом этаже. Ударной волной выбило стёкла в соседнем доме. Видео можно смотреть по ссылке.

Всего 144 вражеских беспилотников сбила российская ПВО в ночь на 10 сентября, 20 из них — над Московской областью.

Ранее мы сообщали, что пострадавшая от беспилотников семья Болховского микрорайона получила временное жильё.