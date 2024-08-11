Сегодня ночью в Курске украинская ракета упала на жилой дом: пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии

Фото: SHOT

Сегодня ночью, 10 августа 2024 года, в Курске украинская ракета, сбитая системами ПВО, упала на жилой дом, вызвав пожар. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, сообщил SHOT.

Местные жители ранее слышали от 7 до 10 взрывов и видели яркие вспышки в небе. Система ПВО отразила воздушные цели, однако одна из ракет упала на девятиэтажный дом, выбив окна с первого по пятый этаж и повредив балконы. Около здания загорелись не менее семи автомобилей.

Фото: SHOT

Пожар был быстро ликвидирован, более 40 пожарных и 10 единиц техники работали на месте происшествия. Всего 15 человек было спасено, 30 эвакуировано. В результате инцидента пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Все жильцы пострадавшего дома размещены в пункте временного размещения, расположенном в загородном лагере.