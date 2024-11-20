Сегодня ночью в Орловской области фура столкнулась с автобусом: есть пострадавший

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Сегодня ночью, 20 ноября 2024 года, на федеральной автодороге М-2 «Крым» произошло серьёзное ДТП. На 327-м километре трассы в Орловской области столкнулись фура и автобус.

По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля «Ситрак», следовавший из Орла в направлении Москвы, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автобусом «Ивеко». В результате удара фура съехала в кювет и опрокинулась, пишет vestiorel.ru .

Водитель фуры, 54-летний мужчина, получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее мы писали, что в Электростали автомобиль на полной скорости врезался в группу людей у КПП «Вайлдберриз», видео (НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ).