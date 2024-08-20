Сегодня ночью жители Орловской области наблюдали необычное явление-суперлуние: фото

Фото: Город Орел! Орловчане ВКонтакте

Сегодня ночью, с 19 на 20 августа 2024 года, в небе над Орловской областью можно было наблюдать необычное явление — суперлуние. Это момент, когда Луна кажется больше и ярче, чем обычно. Жители региона не упустили возможность сделать фотографии и поделиться ими в социальных сетях Город Орел! Орловчане ВКонтакте.

Во время суперлуния Луна выглядит немного больше и ярче обычного полнолуния. Однако заметить разницу можно только при сравнении фотографий лунных дисков. В этот раз суперлуние совпало с редким явлением Голубой Луны — вторым полнолунием за один календарный месяц. Из-за такой путаницы эти два явления иногда называют Осетровой Луной. Правда, обычно так говорят об августовском полнолунии, которое выпадает на понедельник.

Фото: Город Орел! Орловчане ВКонтакте

Фото: Город Орел! Орловчане ВКонтакте

Ранее мы писали, что жители Орловской области могли увидеть полярное сияние.