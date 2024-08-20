Сегодня ночью жители Орловской области наблюдали необычное явление-суперлуние: фото

Сегодня ночью, с 19 на 20 августа 2024 года, в небе над Орловской областью можно было наблюдать необычное явление — суперлуние. Это момент, когда Луна кажется больше и ярче, чем обычно. Жители региона не упустили возможность сделать фотографии и поделиться ими в социальных сетях Город Орел! Орловчане ВКонтакте.
Во время суперлуния Луна выглядит немного больше и ярче обычного полнолуния. Однако заметить разницу можно только при сравнении фотографий лунных дисков. В этот раз суперлуние совпало с редким явлением Голубой Луны — вторым полнолунием за один календарный месяц. Из-за такой путаницы эти два явления иногда называют Осетровой Луной. Правда, обычно так говорят об августовском полнолунии, которое выпадает на понедельник.
Ранее мы писали, что жители Орловской области могли увидеть полярное сияние.