Сегодня Орел простился с Иваном Мосякиным

4 июня ушёл из жизни Почётный гражданин Орловской области, председатель Орловского областного Совета народных депутатов 2007-2011 гг., председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союза пенсионеров России», член консультативного Совета ветеранов при областном Совете Иван Яковлевич Мосякин.

И.Я. Мосякин родился 1 июля 1947 года в д. Воронино Дмитровского района Орловской области. В 1966 году окончил педагогическое училище, в 1975 году — Орловский государственный педагогический институт, в 1978 году — Горьковскую высшую партийную школу, кандидат исторических наук, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук.

Иван Яковлевич активно занимался партийной работой, был целеустремлённым человеком, талантливым организатором. С 1993 по 2003 годы занимал должность заместителя губернатора Орловской области Е. С. Строева, начальника департамента социальной политики администрации Орловской области. Был заместителем председателя региональной организации движения «Наш дом — Россия».

В декабре 2003 года И. Я. Мосякин был избран депутатом Государственной Думы РФ IV созыва, в 2004 году — первым заместителем председателя Комитета по труду и социальной политике. В 2007-2011 годах — секретарь политического совета регионального отделения партии «Единая Россия». 11 марта 2007 года И.Я. Мосякин был избран депутатом, а затем — председателем Орловского областного Совета народных депутатов IV созыва. В мае 2011 года досрочно сложил полномочия в связи с переходом на работу советником губернатора Орловской области. В октябре 2012 года был избран председателем регионального отделения Союза пенсионеров России.

Иван Мосякин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, орденом Почёта, двумя орденами Русской православной церкви святого Благоверного князя Даниила Московского, нагрудными знаками «Почётный работник общего образования Российской Федерации», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», и др.

По информации Орловского областного Совета народных депутатов