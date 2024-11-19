Сегодня Путин утвердил новую ядерную доктрину России: ключевые моменты

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Сегодня, 19 ноября 2024 года, Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны, в которой изложены важнейшие положения. Вот основные аспекты указа:

— Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

— Агрессия против РФ и её союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение.

— РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии.

— Среди условий для применения ядерного оружия — старт баллистических ракет против РФ.

— Россия предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что данный документ имеет огромное значение, пишет SHOT.

-Документ чрезвычайно важный. Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости ответа в случае агрессии против РФ или её союзников. Агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного рассматривается как их совместное нападение, — пояснил Песков.

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