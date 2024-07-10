С сегодняшнего дня закрыто движение транспорта на автодороге «М-2 Крым» в районе Знаменки Орловской области

Сегодня, с 9.00 10 июля 2024 года, на 26 км автомобильной дороги «М-2 Крым», южный подъезд к Орлу, в районе Знаменки Орловской области закрыто движение для всех видов транспорта. Ограничения будут действовать до 9.00 12 июля текущего года.

Это связано с необходимостью выполнения ремонтных работ на дорожном покрытии после аварии на водопроводе. Информация предоставлена Infoorel.ru 10 июля 2024 года.

Водителей просят проявить терпение и понимание к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты.

Приём информации о дорожной обстановке осуществляется по телефону (4862) 75-07-69 в круглосуточном режиме .