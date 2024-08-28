Сегодня стало известно когда в Орле появятся зарядные станции для электромобилей

Сегодня, 28 августа 2024 года, в департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области сообщили о том, когда владельцы электрокаров смогут заряжать свои машины на городских зарядных станциях.

Уже заключены договоры технологического присоединения к электросетям 15 зарядных станций. АО «Орелоблэнерго» работает над проектной документацией для подключения объектов. Планируется, что станции будут готовы к работе в декабре 2024 года.

Зарядные станции с тремя портами установят на парковках в людных местах города. Орловцы смогут полностью зарядить свой электромобиль всего за 50 минут.

Напомним, в 2024 году правительство Орловской области выделит около 42 млн рублей на создание инфраструктуры для электрокаров.

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