Сегодня ушёл из жизни Александр Масляков

Сегодня, 8 сентября 2024 года, скончался Александр Васильевич Масляков — бессменный ведущий и символ КВН. Ему было 82 года. Об этом сообщил официальный тг-канал КВН.

Александр Васильевич был неотъемлемой частью Клуба весёлых и находчивых с самого его основания в 1964 году. Его харизма, остроумие и умение создавать атмосферу веселья и радости сделали КВН одним из самых популярных телевизионных проектов в России.

Причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких. В последние месяцы жизни он боролся с неоперабельной опухолью. Врачи сообщили ему о том, что лечение уже не поможет, ещё восемь месяцев назад.

Состояние Александра Васильевича ухудшилось полгода назад. Он испытывал трудности с речью и дыханием, а последствия перенесённого коронавируса только усугубили ситуацию. Последние месяцы своей жизни Александр Васильевич передвигался на гольф-каре с охраной.

Последнюю игру КВН Александр Масляков провёл в 2022 году. Это событие стало грустным прощанием с легендой телевидения. Память об Александре Васильевиче навсегда останется в сердцах поклонников КВН и всех, кто ценит его талант и вклад в развитие культуры.

Светлая память Александру Васильевичу Маслякову.

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