Сегодня утром в одном из частных домов Орла в пожаре погибли женщина и собака: видео

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня утром, 29 ноября 2024 года, в Орле произошла страшная трагедия. В одном из частных домов на улице Ляшко вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что здание окутано густым чёрным дымом. Смотрите видео по ссылке.

Проникнув внутрь, пожарные нашли тело женщины. Её личность пока не установлена. На пожаре также погибла собака. Причину пожара будут устанавливать специалисты.

На месте трагедии работали около 20 специалистов и 6 единиц техники МЧС России. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Ранее мы писали про трагедию на карьере: вынесен приговор 70-летнему руководителю местного комбината за смерть рабочего.