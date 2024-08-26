Сегодня утром в Орловской области уничтожены три украинских беспилотника: работают экстренные службы

Сегодня, 26 августа 2024 года, рано утром над Орловской областью удалось уничтожить три вражеских БПЛА. На месте происшествий в настоящее время работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

— В настоящий момент информация о повреждениях или пострадавших отсутствует, — написал губернатор региона

Отметим, что данные о количестве беспилотников разнятся. В Минобороны заявили, что в Орловской области уничтожен один БПЛА самолётного типа. Всего на территории России, за прошедшую ночь, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать украинских дронов.

— Твердо уверен – тактика террора и запугивания, которой продолжает придерживаться враг, никогда не сработает. Орловщина – надежный тыл нашей армии, и мы готовы сражаться до Победы, — отметил андрей клычков

Ранее мы сообщали, что 21 августа 2024 года, в небе над Орловской областью был сбит беспилотник.