Сегодня в Москве сотрудник Центробанка РФ выбросил жену с грудным ребёнком из окна: женщина и малыш погибли

Сегодня утром, 25 августа 2024 года, на Красноказарменной улице в Москве произошла трагедия: 39-летний мужчина выбросил из окна 16 этажа свою жену и маленькую дочь. Женщина и ребенок погибли, а москвич заперся в квартире и начал выбрасывать вещи из окна. Двор жилого комплекса «Лефортово парк» оцеплен силовиками. Видео страшного происшествия можно посмотреть по ссылке.

По предварительным данным, погибшие — это 36-летняя супруга Милена и их маленький ребенок. Мужчину зовут Александр Липатов, он сотрудник Центробанка РФ. Ранее он проживал в Барнауле.

Фото: SHOT

Как сообщает SHOT, Александр Липатов задержан. Полицейские смогли проникнуть в забаррикадированную квартиру.

Ранее мы сообщали, о спасении жизни ребенка, который чудом выжил после падения с третьего этажа.