Сегодня в Орел прибыл первый низкопольный троллейбус из Санкт-Петербурга: видео

Сегодня, 31 июля 2024 года, в Орёл прибыл первый из пяти низкопольных троллейбусов, которые пополнят парк муниципального ТТП. Транспортное средство было доставлено из Санкт-Петербурга. Смотрите видео по ссылке.

Как сообщили в администрации города, новый троллейбус ранее эксплуатировался на улицах Санкт-Петербурга и находится в исправном состоянии. Теперь он будет перевозить жителей Орла и гостей областного центра.