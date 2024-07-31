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Сегодня в Орел прибыл первый низкопольный троллейбус из Санкт-Петербурга: видео

Светлана Соколова
31 июля 2024
Фото: mk-orel.ru

Сегодня, 31 июля 2024 года, в Орёл прибыл первый из пяти низкопольных троллейбусов, которые пополнят парк муниципального ТТП. Транспортное средство было доставлено из Санкт-Петербурга. Смотрите видео по ссылке.

Как сообщили в администрации города, новый троллейбус ранее эксплуатировался на улицах Санкт-Петербурга и находится в исправном состоянии. Теперь он будет перевозить жителей Орла и гостей областного центра.

— Перед тем, как выйти на улицы города, доставленные троллейбусы должны пройти техническое обслуживание, пройти процедуру оформления всей документации, так как для нас в приоритете безопасность пассажиров. Думаю, что в течение августа сотрудники нашего предприятия проведут полное техобслуживание, а с начала осени троллейбусы будут курсировать по маршрутам, 

— рассказал Игорь Косолапов, генеральный директор МУП «ТТП».
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