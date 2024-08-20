Сегодня в Орле и Орловском округе временно ограничат водоснабжение: адреса, куда привезут питьевую и техническую воду

Сегодня, 20 августа 2024 года, с 9:00 до 22:00 будет отключена подача воды в некоторых районах города Орла и Орловского округа. Это связано с проведением работ по врезке строящегося магистрального водовода по улице Машиностроительной, сообщили в обладминистрации.

Для обеспечения жителей питьевой водой будут организованы пункты ее подвоза по следующим адресам:

ул. Саханская, 2 (парковка магазина «Пятёрочка»);

ул. Комсомольская, 356 (магазин «Стрела»);

ул. Комсомольская, 274 (магазин «Эльдорадо»);

ул. Комсомольская, 242 (парковка);

ул. 5-ой Орловской Стрелковой дивизии, 5;

ул. Карачевское шоссе, 94 (парковка магазина «Европа»);

ул. Комсомольская, 127 (перекрёсток с улицей МОПРа);

микрорайон Зареченского ПМК (ул. Центральная, 7);

микрорайон Болховский (ул. Генерала Лаврова, 6);

ул. Гагарина, 51 (парковка супермаркета «Перекрёсток»);

перекрёсток улиц Генерала Родина и Часовая;

переулок Ипподромный – улица Матвеева (парковка больницы им. Семашко);

областная детская больница;

областной перинатальный центр;

поликлиника № 3;

туберкулёзный диспансер;

детский инфекционный стационар.

Также будет организован подвоз технической воды по адресам:

улица Генерала Жадова, 2 (остановка автобусов);

Наугорское шоссе, 52 (перекрёсток с улицей Цветаева).

Пожалуйста, планируйте свои дела с учётом этой информации.