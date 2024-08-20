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Сегодня в Орле и Орловском округе временно ограничат водоснабжение: адреса, куда привезут питьевую и техническую воду

Светлана Соколова
20 августа 2024
Фото: mdmetalla.ru

Сегодня, 20 августа 2024 года, с 9:00 до 22:00 будет отключена подача воды в некоторых районах города Орла и Орловского округа. Это связано с проведением работ по врезке строящегося магистрального водовода по улице Машиностроительной, сообщили в обладминистрации.

Для обеспечения жителей питьевой водой будут организованы пункты ее подвоза по следующим адресам:

  • ул. Саханская, 2 (парковка магазина «Пятёрочка»);
  • ул. Комсомольская, 356 (магазин «Стрела»);
  • ул. Комсомольская, 274 (магазин «Эльдорадо»);
  • ул. Комсомольская, 242 (парковка);
  • ул. 5-ой Орловской Стрелковой дивизии, 5;
  • ул. Карачевское шоссе, 94 (парковка магазина «Европа»);
  • ул. Комсомольская, 127 (перекрёсток с улицей МОПРа);
  • микрорайон Зареченского ПМК (ул. Центральная, 7);
  • микрорайон Болховский (ул. Генерала Лаврова, 6);
  • ул. Гагарина, 51 (парковка супермаркета «Перекрёсток»);
  • перекрёсток улиц Генерала Родина и Часовая;
  • переулок Ипподромный – улица Матвеева (парковка больницы им. Семашко);
  • областная детская больница;
  • областной перинатальный центр;
  • поликлиника № 3;
  • туберкулёзный диспансер;
  • детский инфекционный стационар.

Также будет организован подвоз технической воды по адресам:

  • улица Генерала Жадова, 2 (остановка автобусов);
  • Наугорское шоссе, 52 (перекрёсток с улицей Цветаева).

Пожалуйста, планируйте свои дела с учётом этой информации.

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