Сегодня в Орле и Орловском округе временно ограничат водоснабжение: адреса, куда привезут питьевую и техническую воду

Сегодня, 20 августа 2024 года, с 9:00 до 22:00 будет отключена подача воды в некоторых районах города Орла и Орловского округа. Это связано с проведением работ по врезке строящегося магистрального водовода по улице Машиностроительной, сообщили в обладминистрации.
Для обеспечения жителей питьевой водой будут организованы пункты ее подвоза по следующим адресам:
- ул. Саханская, 2 (парковка магазина «Пятёрочка»);
- ул. Комсомольская, 356 (магазин «Стрела»);
- ул. Комсомольская, 274 (магазин «Эльдорадо»);
- ул. Комсомольская, 242 (парковка);
- ул. 5-ой Орловской Стрелковой дивизии, 5;
- ул. Карачевское шоссе, 94 (парковка магазина «Европа»);
- ул. Комсомольская, 127 (перекрёсток с улицей МОПРа);
- микрорайон Зареченского ПМК (ул. Центральная, 7);
- микрорайон Болховский (ул. Генерала Лаврова, 6);
- ул. Гагарина, 51 (парковка супермаркета «Перекрёсток»);
- перекрёсток улиц Генерала Родина и Часовая;
- переулок Ипподромный – улица Матвеева (парковка больницы им. Семашко);
- областная детская больница;
- областной перинатальный центр;
- поликлиника № 3;
- туберкулёзный диспансер;
- детский инфекционный стационар.
Также будет организован подвоз технической воды по адресам:
- улица Генерала Жадова, 2 (остановка автобусов);
- Наугорское шоссе, 52 (перекрёсток с улицей Цветаева).
Пожалуйста, планируйте свои дела с учётом этой информации.