Сегодня в Орле после капитального ремонта открыла двери школа №14

Фото: orelgrad.ru

Сегодня, 27 декабря 2024 года, в Орле состоялось торжественное открытие школы №14 после завершения капитального ремонта. Работы начались в апреле, и теперь обновлённое учебное заведение готово принять своих учеников.

Школа, где обучаются 383 ребёнка, состоит из двух зданий: одно было построено в 1949 году, другое — в 1971 году. Оба здания были тщательно отремонтированы: обновлена мебель, выделено дополнительно восемь миллионов рублей на приобретение современного оборудования. Также появились новые помещения: удобные раздевалки для девочек и мальчиков, дополнительные санузлы и уютные кабинеты домоводства, пишет vestiorel.ru.

Общий объём финансирования составил 95 миллионов рублей. Ремонтные работы проводились в рамках программы «Модернизация системы образования».

Ранее мы писали, что в школах Орла зазвучит музыка из балета «Щелкунчик».