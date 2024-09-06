Сегодня в Орловской области началась работа избирательных участков

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Сегодня, 6 сентября 2024 года, ровно в 8 часов утра в Орловской области началась работа избирательных участков. В течение трёх дней, с 6 по 8 сентября, жители десяти муниципалитетов будут выбирать своих представителей в местные органы власти.

Выборы проходят в Верховском, Дмитровском, Залегощенском, Корсаковском, Краснозоренском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Новосильском и Троснянском районах. Всего в регионе открыто четырнадцать избирательных участков, которые будут работать с восьми утра до восьми вечера все три дня голосования, сообщают Орловские Новости.

Жители региона могут отдать свои голоса за кандидатов, которые, по их мнению, наиболее достойны представлять интересы избирателей в местных органах власти. Избирательные участки готовы принять всех желающих выразить свою гражданскую позицию и определить будущее своего муниципалитета.

Ранее мы писали, что в Орле вскроют коробки со списками избирателей на выборах президента.