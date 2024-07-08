Сегодня в Орловской области переменная облачность и без осадков: очередной антициклон принес жару на территорию региона

Сегодня, 8 июля 2024 года, в Орловской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9, днем 7-12 м/с. Температура ночью 11-16, днем 27-32 градуса.

Очередной антициклон установился на территории региона. Синоптики Орловского гидрометцентра информируют, что существенных осадков не ожидается. Температура воздуха повышается и в некоторых районах может достичь + 33 градуса по Цельсию.

9 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10, днем 8-13 м/с. Температура ночью 14-19, днем 28-33 градуса.

10 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10, днем 8-13 м/с. Температура ночью 16-21, днем 28-33 градуса