Сегодня в Орловскую область впервые с рабочим визитом прибыл вице-премьер РФ Александр Новак: фото

Фото: «Вести-Орёл» со ссылкой на Андрея Клычкова

Сегодня, 26 июля 2026 года, в Орёл впервые приехал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Его встретил лично губернатор Клычков.

Эту информацию сообщило издание «Вести-Орёл» со ссылкой на посты в социальных сетях главы региона. Однако публикация губернатора Клычкова, видимо, была удалена. Цели визита не были озвучены. Из опубликованных фотографий в СМИ видно, что вице-премьер РФ был встречен главой Орловщины в аэропорту «Южный».

Важно отметить, что в 2023 году Клычков уже общался с Новаком, хоть и не лично, а через видеоконференцию. Тогда обсуждались вопросы газификации Орловской области. В мае 2024 года вице-премьер РФ представил новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», направленный на увеличение роста экономики страны на 16% за следующие шесть лет.

Обратим внимание, что Новак отвечает за реализацию национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Атом» и «Производительность труда». Он также контролирует оценку влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста. Он надзирает за Северо-Кавказским федеральным округом.

Причины визита в Орловскую область, вероятно, станут известны позже, сообщает «Орелтаймс«.