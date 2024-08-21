Сегодня, впервые за 8 лет, «Орел» и «Авангард» встретятся на Кубке России

Сегодня, 21 августа 2024 года, в 18:30 на Центральном стадионе имени Ленина в Орле начнётся матч между футбольными командами «Орёл» и «Авангард». Эта игра станет частью второго этапа Кубка России. Об этом сообщили Орловские новости.

«Орёл» выступает во Второй лиге «Б» и занимает десятое место из пятнадцати в своей зоне. В прошлом матче он обыграл пензенский «Зенит» со счётом 1:0. Последний раз «Орёл» играл в Кубке России летом 2016 года и проиграл нововоронежскому «Атому» со счётом 0:1 в первом раунде.

«Авангард» играет дивизионом выше, во Второй лиге «А». В прошлом матче курская команда проиграла московскому «Велесу» со счётом 2:1. Это было первое поражение «Авангарда» с мая прошлого года. Сейчас команда занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Личные встречи

Между «Авангардом» и «Орлом» состоялось 34 матча, из которых 21 выиграл «Авангард», 5 закончились вничью, и 8 побед одержал «Орёл». Курская команда забила на 17 мячей больше, чем орловская. Последний раз соперники встречались в 2016 году, тогда игра завершилась со счётом 0:0. В Кубке России команды играли 7 раз: четыре раза дальше проходил «Авангард», и три раза — «Орёл».

Ранее мы писали, что Курский «Авангард» проводит домашние матчи на стадионе имени Ленина в Орле.