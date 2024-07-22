Сегодня вспоминаем мученика Панкратия: что можно и что нельзя делать в его день

Сегодня, 22 июля 2024 года, церковь вспоминает мученика Панкратия. В народе этот день известен как Ягодник или Черничный день, поскольку именно к этой дате черника в лесах достигает своей зрелости и начинается активный сбор ягод.

Жизнь святого Панкратия, епископа Тавроменийского

Священномученик Панкратий родился в Антиохии во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец, услышав благую весть о Спасителе, отправился в Иерусалим, взяв сына с собой, чтобы лично поклониться Мессии. В Иерусалиме отец уверовал в учение Христа и сблизился с его учениками. Апостол Петр обратил внимание на мальчика Панкратия за его чистоту и смышленость.

После Вознесения Христа один из апостолов посетил Антиохию и крестил Панкратия вместе с его родителями и всем домом. После смерти родителей Панкратий оставил своё имущество и ушел в Понтийские горы, где жил в пещере, проводя время в молитве.

Однажды апостол Петр, проходя мимо, вспомнил Панкратия и пригласил его присоединиться к нему. В Киликии они встретили апостола Павла, и совместно рукоположили Панкратия в епископы Тавромении, города на Сицилии.

Панкратий активно увеличивал число своих последователей и построил храм всего за месяц. Его проповеди привлекли множество верующих, и вскоре почти все жители Тавромении и окружающих городов приняли христианство. Но однажды на него напали язычники и побили камнями до смерти. Мощи святителя хранятся в храме его имени в Риме.

Что можно делать 22 июля

Собирать чернику в лесу.

Потратить случайно полученные деньги на добрые дела.

Провести генеральную уборку дома или на дачном участке.

Организовать свадьбу.

Просить руки возлюбленного или возлюбленной.

Чего нельзя делать 22 июля