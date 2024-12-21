В Казани продолжается атака украинскими беспилотниками по элитным многоэтажкам: уже пострадало 3 дома, жители делятся страшным ВИДЕО

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Сегодня утром, 21 декабря 2024 года, на Казань началась атака украинскими беспилотниками. Жителей казанского элитного жилого комплекса выводят из многоэтажки после того, как в здание попал украинский БПЛА. Местные жители сообщают о продолжающемся пожаре, который заволокло дымом. В результате атаки повреждено остекление здания, а дороги вокруг перекрыты.

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Второй беспилотник влетел в казанскую многоэтажку примерно в 8:38 утра. Перед этим жители соседних домов слышали громкий шум, после которого последовал взрыв.

Кроме того, жители сообщили о прилете еще одного дрона, который попал в пятиэтажное здание на улице Красной Позиции, расположенной недалеко от места первых атак. Официальных комментариев от властей пока не поступило, пишет Mash.

Предполагается, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Казани с использованием дронов модели «Лютый», которые ранее применялись для атак на Москву осенью.

На данный момент известно о попадании беспилотников в элитные жилые комплексы «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в дома в Кировском и Советском районах города.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали про жуткие последствия массированного ракетного обстрела Рыльска в Курской области: 6 человек погибли, включая ребенка.