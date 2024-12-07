Сексолог рассказала орловцам, как сохранить страсть в отношениях при наличии детей

Сексолог Валерия Шинделяр в подкасте «С чего начать?» поделилась с орловцами мудростью о том, как сохранить пыл страсти в отношениях после рождения малыша.

По словам эксперта, появление ребенка — это, безусловно, радостное событие для каждой семьи, однако пара должна быть готова к тому, что их совместная жизнь претерпит значительные изменения. Теперь партнерам предстоит заранее планировать интимные моменты.

Важно заранее выбирать подходящее место для близости, а с ростом ребенка необходимо подумать и о надежных замках. Чтобы уменьшить тревожность, можно воспользоваться радионяней или видеоняней.

Наряду с этим, особое внимание следует уделить выбору времени. Валерия Шинделяр советует искать интимные часы, когда малыш крепко спит.

Настоящим спасением для молодых родителей становятся бабушки и дедушки. Сексолог подчеркивает: не стоит стесняться просить о помощи. Пока близкие следят за ребенком, родители могут устроить романтический вечер, что, несомненно, укрепит их отношения, сообщает «Орловские новости».