Семь килограмм взрывчатки и десять взрывных устройств изъяли у орловца сотрудники ФСБ: видео

Сегодня, 16 июля 2024 года, стало известно, что задержан житель Залегощенского района за попытку сбыта взрывчатых веществ. Мужчина был взят с поличным, как сообщили в региональном ФСБ. Видео задержания смотрите по ссылке.

По предварительным данным, у подозреваемого изъяли семь килограммов взрывчатки и десять взрывных устройств промышленного производства.

Действия задержанного классифицировали как незаконный сбыт взрывных устройств (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ) и покушение на сбыт (ч.2 ст. 222.1 УК РФ через ч. 3 ст. 30 УК РФ).