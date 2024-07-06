Семь пляжей в Орловской области временно закроют: качество воды не отвечает стандартам

В пятницу, 5 июля 2024 года, стало известно временном закрытии семи пляжей Орловской области. Причиной стало качестве воды. Она не отвечает установленным гигиеническим стандартам, по информации органов Роспотребнадзора.

Список мест:

в Орле – в Городском парке и на озере «Светлая жизнь»,

в Орловском муниципальном округе – на пруду «Андриабуж» и в посёлке Зелёный шум у пансионата «Мечта»,

в Урицком районе – в селе Большое Сотниково,

в Покровском районе – в деревне Юдинка,

в Свердловском районе – в деревне Васильевка.

Ранее, по тем же причинам, было принято решение о временной приостановке эксплуатации четырёх других пляжных зон, расположенных в Кромском, Малоархангельском, Хотынецком и Шаблыкинском районах. Эти зоны находятся в селе Ретяжи, на пруду «Новый Беленький», на озере «Старосельское» и у реки Мох соответственно.