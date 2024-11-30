Семейные страсти: орловец обвинил жену в угоне из-за ссоры

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В Новодеревеньковском районе местный житель получил штраф за ложное обвинение своей жены в угоне автомобиля, сообщает newsorel.ru.

После серьезной ссоры с супругой, орловец обратился в полицию с заявлением, в котором утверждал, что его жена украла машину отца.

На судебном заседании мужчина признался, что рассказал неправду. Он отметил, что его жена имела право пользоваться автомобилем, так как была указана в страховом полисе.

В результате, мужчине был назначен штраф в размере одной тысячи рублей.