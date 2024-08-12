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Сэндвичи «Моцарелла в карете»

Лилия Липчанская
12 августа 2024
Фото: dreamstime.com

Эти итальянские сэндвичи имеют аппетитную хрустящую корочку, а внутри них скрывается расплавленный сыр.

Время приготовления: 1 час.
Количество порций: 6.

Ингредиенты:

  • моцарелла — 500 г;
  • хлеб для тостов — 600 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • панировочные сухари — 300 г;
  • мука пшеничная — 100 г;
  • растительное масло — 500 мл.

Приготовление:

  1. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками.
  2. Возьмите кусочек хлеба и положите на него сыр, затем накройте вторым кусочком хлеба. Слегка прижмите сэндвич пальцами и, если хотите, срежьте корочки с кусочков хлеба.
  3. Соберите все сэндвичи таким же образом. Разрежьте каждый на две или четыре части.
  4. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли. В другую тарелку насыпьте панировочные сухари, а в третью — просеянную муку.
  5. Обваляйте каждый сэндвич в муке, затем опустите его в яичную смесь и дайте стечь излишкам. После этого обваляйте сэндвич в панировочных сухарях.
  6. Выложите сэндвичи на противень или блюдо и уберите в холодильник на полчаса. Затем ещё раз опустите каждый в яйца и покройте сухарями.
  7. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжаривайте сэндвичи по несколько штук за раз до золотистой корочки со всех сторон.

Масла должно быть достаточно, чтобы заготовки полностью погрузились в него.

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