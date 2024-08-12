Сэндвичи «Моцарелла в карете»

Эти итальянские сэндвичи имеют аппетитную хрустящую корочку, а внутри них скрывается расплавленный сыр.
Время приготовления: 1 час.
Количество порций: 6.
Ингредиенты:
- моцарелла — 500 г;
- хлеб для тостов — 600 г;
- яйца — 6 шт.;
- соль — по вкусу;
- панировочные сухари — 300 г;
- мука пшеничная — 100 г;
- растительное масло — 500 мл.
Приготовление:
- Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками.
- Возьмите кусочек хлеба и положите на него сыр, затем накройте вторым кусочком хлеба. Слегка прижмите сэндвич пальцами и, если хотите, срежьте корочки с кусочков хлеба.
- Соберите все сэндвичи таким же образом. Разрежьте каждый на две или четыре части.
- В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли. В другую тарелку насыпьте панировочные сухари, а в третью — просеянную муку.
- Обваляйте каждый сэндвич в муке, затем опустите его в яичную смесь и дайте стечь излишкам. После этого обваляйте сэндвич в панировочных сухарях.
- Выложите сэндвичи на противень или блюдо и уберите в холодильник на полчаса. Затем ещё раз опустите каждый в яйца и покройте сухарями.
- В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжаривайте сэндвичи по несколько штук за раз до золотистой корочки со всех сторон.
Масла должно быть достаточно, чтобы заготовки полностью погрузились в него.