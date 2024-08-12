Сэндвичи «Моцарелла в карете»

Эти итальянские сэндвичи имеют аппетитную хрустящую корочку, а внутри них скрывается расплавленный сыр.

Время приготовления: 1 час.

Количество порций: 6.

Ингредиенты:

моцарелла — 500 г;

хлеб для тостов — 600 г;

яйца — 6 шт.;

соль — по вкусу;

панировочные сухари — 300 г;

мука пшеничная — 100 г;

растительное масло — 500 мл.

Приготовление:

Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками. Возьмите кусочек хлеба и положите на него сыр, затем накройте вторым кусочком хлеба. Слегка прижмите сэндвич пальцами и, если хотите, срежьте корочки с кусочков хлеба. Соберите все сэндвичи таким же образом. Разрежьте каждый на две или четыре части. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли. В другую тарелку насыпьте панировочные сухари, а в третью — просеянную муку. Обваляйте каждый сэндвич в муке, затем опустите его в яичную смесь и дайте стечь излишкам. После этого обваляйте сэндвич в панировочных сухарях. Выложите сэндвичи на противень или блюдо и уберите в холодильник на полчаса. Затем ещё раз опустите каждый в яйца и покройте сухарями. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжаривайте сэндвичи по несколько штук за раз до золотистой корочки со всех сторон.

Масла должно быть достаточно, чтобы заготовки полностью погрузились в него.