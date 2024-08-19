Серьезное ДТП на 382-м километре Орловского МО: есть пострадавшие

Фото: МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 18 августа 2024 года, в Орловской области произошло серьёзное ДТП. В 14:46 на номер 112 поступило сообщение об аварии на 382-м километре трассы М-2 «Крым». На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 6-й пожарной части и техногенная группа ПСС.

В результате ДТП столкнулись два транспортных средства. Есть пострадавшие.

— Уважаемые жители Орловской области, Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей. В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 101 или 112, -в ведомстве обратились к орловцам.

Ранее мы писали, что в Орловской области перевернулся автомобиль.