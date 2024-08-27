Сергей Ступин о развитии культуры и «Спасском-Лутовиново» музей истории крепостного права

Фото: Музей-Заповедник «Спасское-Лутовиново»

Сегодня Орловская область не может похвастаться большим количеством мест для культурного досуга. Орёл, несмотря на статус литературной столицы, не привлекает туристов и не предлагает местным жителям широкий выбор культурных развлечений. Однако в последнее время в регионе появилось место, которое стало популярным среди гостей и жителей области.

В интервью «Орловским новостям» Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», рассказал о том, как удалось привлечь внимание к музею и что ещё может заинтересовать туристов.

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» — единственный федеральный музей в Орловской области и единственный мемориальный музей Тургенева в России. Он является культурным брендом региона и известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Но долгое время музей оставался в тени, и орловцы вспоминали о нём лишь по случаю. Сегодня перед музеем стоят серьёзные задачи: быть не просто местом научных исследований и хранения наследия, а популяризировать культуру и привлекать разные категории посетителей современными способами.

Как этого достичь в современном мире, где интерес к музеям значительно упал, а интернет и телевидение стали альтернативными способами изучения культуры?

Сложность заключается в том, что музей находится далеко от столицы и Орла, с ним нет автобусного сообщения, а экспозиция посвящена классику русской литературы, о котором многие знают со школьной скамьи. Уже пять лет, с момента моего назначения на пост директора, мы ищем способы сделать «Спасское» местом, которое у всех на слуху, где стало модно побывать. Мы проводим летний литературно-музыкальный фестиваль «Месяц в деревне», Тургеневский шахматный турнир, охотничий фестиваль «Записки охотника». У нас множество новых экскурсионных и музейных программ, которые стали частью повседневной жизни «Спасского».

Мы предлагаем концерты, спектакли, творческие программы летнего сезона, когда каждый выходной балуем гостей музея встречами с настоящими звёздами. У нас бывали народный артист России Валерий Баринов, режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн, маэстро Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра, актриса Сати Спивакова, оперный певец Алексей Татаринцев. В новейшей истории «Спасского» целое созвездие выдающихся музыкантов и исполнителей. Теперь соприкоснуться с высокой культурой может любой желающий.

Все эти мероприятия привлекают новые категории посетителей и открывают новые перспективы в работе. Фраза «Спасское-Лутовиново больше, чем музей» отражает сегодняшнюю суть тургеневской усадьбы. Выражение «живой музей» в Спасском перестало быть оксюмороном. Но терять набранный темп нам нельзя, поэтому мы продолжаем придумывать новые проекты. Например, театральный фестиваль Время Т стал ещё одной визитной карточкой Спасского, сообщает «Орловские Новости».